Agencias

Ester Expósito revela el problema que sufre debido al estrés, parálisis del sueño

Por Newsroom Infobae

Guardar

Convertida en una de las actrices más conocidas de nuestro páis, Ester Expósito ha vuelto a 'El Hormiguero' para presentar su último proyecto profesional, la película 'El Talento'. Ateviéndose a bailar salsa con Pablo Motos ejerciendo de profesora, la actriz contó con la compañía de su madre entre el público que prefirió mantener su anonimato y no salir en pantalla.

Con un nuevo look presumiendo de melena rubia con flequillo, Ester reconocía que le han pedido el DNI para entrar en una discoteca: "Me pasó en mi pueblo, en una discoteca de toda la vida que no me conocían y me pidió el DNI, no me dejaba pasar. Me dio verguenza pero no lo llevaba y me tuve que buscar en internet para que viera que era yo y que tenía 25 años. Le dio igual y no me dejó pasar".

Reconociendo que le gustan las películas de miedo, Ester contaba algunos de sus 'secretos' más íntimos: "Tengo sueños terroríficos y parálisis del suelo. Suelo tener sueños turbios, uno que es horrible es el que no puedo correr, me despierto con una angustia terrible".

Siempre muy discreta con su vida privada y amorosa, Ester reconocía que el día que una de sus parejas la acompañe a las fiestas del pueblo de su madre, la romería de Naseiro, en Viveiro, será la persona definitiva. "Yo le he dicho a mis amigos que el día que traiga aquí a mi pareja, esta será la definitiva. Son unas fiestas muy especiales y me gusta vivirlas en familia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Crónica del Bulgaria - España: 0-3

Crónica del Bulgaria - España:

AV. España queda eliminada del Eurobasket antes de octavos de final

AV. España queda eliminada del

EEUU sanciona a tres organizaciones palestinas de DDHH por cooperar con el TPI

EEUU sanciona a tres organizaciones

En libertad el expresidente de Perú Martín Vizcarra tras el fallo de un tribunal de apelaciones

En libertad el expresidente de

Al menos trece muertos en un atentado suicida contra un acto político en el oeste de Pakistán

Al menos trece muertos en