Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián restaura la película 'En el balcón vacío' de Jomi García Ascot

La escuela de cine Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) de San Sebastián ha restaurado la película 'En el balcón vacío', de Jomi García Ascot, un filme filmado en México a partir de las memorias de la navarra María Luisa Elío, que es "una obra clave del exilio republicano", al ser la única que representa a los exiliados residentes en México, producida estando Franco aún en el poder.

La restauración de este filme ha sido presentada en rueda de prensa este jueves en San Sebastián, por la diputada de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, el director general de Cultura del Gobierno Vasco, Ignacio Apezteguía, la gerente de EZQUE, Arrate Arrate Velasco, y el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

La escritora y actriz María Luisa Elío (Pamplona, 1926 - Ciudad de México, 2009), exiliada en México desde 1940, contrajo matrimonio en 1952 con otro hijo de exiliados, José Miguel (Jomi) García Ascot, ensayista y cineasta, y figura clave en la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

'En el balcón vacío' retrata la traumática infancia y el exilio de Gabriela Elizondo (interpretada por Nuri Pereña y la propia María Luisa Elío), una mujer que, desde México, confronta su pasado como niña refugiada de la Guerra Civil española.

El trabajo de restauración, llevado a cabo en EQZE a partir de materiales conservados en la Filmoteca UNAM de México, se ha realizado siguiendo "un riguroso trabajo de investigación en archivos españoles, franceses, mexicanos y suizos", según ha explicado Álvarez.

Además, ha precisado que este proyecto de restauración parte del trabajo final de máster de Luis Alberto Juárez Pineda, estudiante del Máster en Archivo Cinematográfico de EQZE.

Tras indicar que la recuperación de esta obra ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de Navarra, la colaboración de Filmoteca UNAM y Diego García Elío, hijo de Jomí García Ascot y Maria Luisa Elío, Rebordinos ha anunciado que 'En el balcón vacío' se proyectará en la sección Klasikoak del 73 Festival de Cine de San Sebastián, que se celebra del 19 al 27 de este mes en la capital guipuzcoana.

Álvarez ha señalado que "este largometraje restaurado conecta con el pasado y, al mismo tiempo, proyecta EQZE hacia el futuro, reafirmando su papel como un referente internacional en la conservación, la investigación y la creación cinematográfica".

La diputada foral ha destacado que este año la escuela de cine donostiarra "ha visto cómo sus estudiantes y exalumnos han llevado casi una veintena de películas a más de treinta festivales internacionales de primer nivel". "Esta cosecha no es fruto de la casualidad, sino de un método, de una forma de entender la educación y la creación que apuesta por el acompañamiento y por la confianza en los procesos creativos", ha incidido.

Por su parte, Apezteguía ha subrayado "la importancia" del trabajo de la Filmoteca de Navarra como "espacio de encuentro entre la memoria cinematográfica y la creación contemporánea". Además, ha puesto en valor "la capacidad del cine para tender puentes entre generaciones, miradas diversas y refuerza la colaboración entre instituciones culturales como la Filmoteca de Navarra, EQZE, Festival de San Sebastián- Donostia Zinemaldia y el propio Festival Punto de Vista".

Asimismo, ha destacado la figura de María Luisa Elío, "la niña pamplonesa obligada a huir tras el golpe de estado de 1936, cuya vida y memoria dieron lugar a 'Tiempo de llorar', obra que inspira la película" y que por todo ello "Navarra ha querido reconocer su legado con una publicación reciente que devuelve su voz a la actualidad".

García Ascot adaptó la autobiografía de María Luisa Elio junto con la escritora y Emilio García Riera -otro compañero del exilio-, y emprendió el rodaje de la película con un presupuesto de apenas 50.000 pesos de la época (equivalentes a unos 43.000 dólares de 2025).

"40 DOMINGOS"

El presupuesto se obtuvo principalmente a través de donaciones privadas de amigos, y artistas como Vicente Rojo y Juan Soriano. El rodaje, que se extendió por 40 domingos debido a la disponibilidad de los miembros del equipo técnico y del reparto (compuesto por amistades y familiares), se realizó con una cámara Paillard Bolex de 16 mm.

Las limitaciones presupuestarias llevaron al cineasta a recurrir principalmente a la narración en off. Una vez finalizado el rodaje, García Ascot añadió el sonido a la película grabando las tres pistas de audio: los efectos, la música y los diálogos. Finalizada la edición de la película, se realizaron únicamente dos copias. Una vez editada la película, en 1962 García Ascot pudo organizar una proyección especial en el Cine Club del Instituto Francés de América Latina en México.

Ese mismo año, 'En el balcón vacío' se proyectó en el Festival de Cine de Locarno, donde la Asociación Internacional de Críticos le otorgó el Premio FIPRESCI. En 1963, la película recibió el Janus de Oro en la Muestra de Cine Latinoamericano de Sestri Levante, Italia.

En 2023, Luis Alberto Juárez Pineda, estudiante de EQZE, propuso la restauración digital de la película con el objetivo de crear una nueva versión que preservara las características originales de la obra. Para llevar a cabo esta labor, se realizó una búsqueda de los mejores elementos fílmicos disponibles en archivos como la Cineteca Nacional de México, Filmoteca Española, Filmoteca UNAM, Cinémathèque Suisse y el Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).

Finalmente, se determinó que el material más adecuado para la restauración era el que se conserva en la Filmoteca UNAM, un negativo de 16 mm. Este duplicado fue escaneado en octubre de 2024 en Filmoteca UNAM en resolución 2K, y su restauración digital se realizó en los laboratorios de Elías Querejeta Zine Eskola, bajo la coordinación de Juárez Pineda que trabajó con un grupo de estudiantes de la escuela.

La restauración también permitió identificar imágenes de archivo de la Guerra Civil Española incluidas en la película. Estas secuencias pertenecen a 'Tierra de España' ('The Spanish Earth', 1937), un documental realizado por el documentalista neerlandés Joris Ivens, coescrito junto con Ernest Hemingway, John Dos Pasos, Lillian Hellman y Prudencio de Pereda, y narrado por Orson Welles.

La restauración de 'En el balcón vacío' fue seleccionada en junio en el festival Il Cinema Ritrovato de Bolonia, pero su presentación oficial tendrá lugar en el Festival de San Sebastián, dentro del programa de la sección Klasikoak.