El sector privado de Estados Unidos crea 54.000 empleos en agosto frente a los 106.000 de julio, según ADP

El sector privado de Estados Unidos creó 54.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de agosto, una cifra inferior a los 106.000 nuevos empleos generados en julio, según ha comunicado este jueves la consultora ADP.

La encuesta ha constatado la sintonía entre el sector productor de bienes y el de servicios, ya que el primero aportó 13.000 puestos y el segundo, 42.000. En cambio, la industria destruyó 7.000 empleos.

Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes compañías (más de 500 trabajadores) generaron 18.000 puestos de trabajo, al tiempo que las medianas (50-499) hicieron lo propio con otros 25.000 y las pequeñas (49 o menos), con 12.000.

"El año comenzó con un fuerte crecimiento del empleo, pero ese impulso se ha visto frenado por la incertidumbre. Hay varios factores que podrían explicar la menor contratación, entre ellos la escasez de mano de obra, el nerviosismo de los consumidores y las perturbaciones causadas por la inteligencia artificial", ha explicado la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Los salarios avanzaron un 4,4%, sin cambios. De su lado, las nóminas se revalorizaron por encima de la media en todas las compañías, excepto en las pequeñas de 20 a 49 trabajadores (4%) y en las microempresas de 1 a 19 trabajadores (2,5%).