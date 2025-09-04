Agencias

El latin trap de ROA llega al Auditorio del Roig Arena el 30 de octubre

Por Newsroom Infobae

Roa, una de las voces "más destacadas de la escena musical de Puerto Rico", actuará el 30 de octubre en el Auditorio de Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig.

A través de sus temas de música urbana, Roa "ha construido una base de fieles fans, con más de un millón de seguidores en redes sociales", destaca la organización en un comunicado.

Sus éxitos más recientes, 'Ppc' (junto a Hades66) y 'Fantasía' continúan en lo alto de las listas de reproducciones, mientras que su último sencillo, 'Reina', acumula ya más de 19 millones de escuchas en plataformas digitales.

Por su parte, 'Eta-RMX', en el que colabora con De la Rose, Luar La L, Yan Block y Omar Courtz, ha superado los 90 millones de streams a nivel global y ha entrado en el top 50 de canciones latinas de Billboard.

Las entradas para el concierto ya están a la venta en www.roigarena.com.

