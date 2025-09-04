El Consejo de Seguridad de la ONU aplaude el plan de transición libio que prevé elecciones en 18 meses

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha mostrado este miércoles su "beneplácito" a la hoja de ruta presentada por las autoridades libias del oeste del país con "la hoja de ruta para impulsar un proceso político dirigido y controlado por Libia" y llevar al país magrebí a terminar con la transición y celebrar elecciones en un plazo de un año y medio.

"La hoja de ruta tiene por objeto, entre otras cosas, poner fin al período de transición, avanzar en el acuerdo sobre la unificación de las instituciones, llevar al país a la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas, transparentes e inclusivas (...) en un plazo global de 18 meses y, paralelamente, entablar un diálogo estructurado con las partes interesadas institucionales libias y el pueblo de Libia", reza el comunicado publicado por el organismo de 15 países.

Dando así su visto bueno a la presentación del plan realizada por la representante especial de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, el pasado 21 de agosto, los miembros del Consejo de Seguridad han instado "a las partes interesadas institucionales libias a participar de manera plena, transparente y de buena fe, sin condiciones previas, y a alcanzar los compromisos necesarios" para avanzar en la iniciativa.

En este sentido, han mostrado su "preocupación" por "la fragilidad de la situación de seguridad" y han instado a los bandos a respetar el alto el fuego firmado en 2020, así como a abstenerse de emprender acciones unilaterales que puedan poner en peligro la situación y la seguridad de los civiles, apenas días después de que tanto la Unión Europea como Naciones Unidas y la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) hayan advertido en los últimos días de un repunte de las habituales tensiones entre milicias y Ejército en la capital, Trípoli.

Con todo, los miembros del Consejo se han mostrado satisfechos por la reciente celebración de elecciones municipales en 34 municipios libios, elogiando los esfuerzos de la Alta Comisión Electoral Nacional aunque reiterando "la importancia de garantizar la participación plena, equitativa, significativa y segura de las mujeres en el proceso".

Asimismo, han hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para lograr apoyos al proceso y han señalado "la importancia de avanzar hacia la unificación de todas las instituciones, incluidas las militares y de seguridad", así como de lograr un presupuesto que garantice la "estabilidad del sistema financiero libio en beneficio de todos los libios".