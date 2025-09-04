Agencias

El candidato de Trump para la Fed promete ser independiente, pero cree que éste puede opinar sobre los tipos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El nominado por Donald Trump para ser nuevo gobernador en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Stephen Miran, se ha comprometido este jueves a proteger la independencia del instituto emisor, aunque ha asegurado que el presidente "tiene derecho" a pronunciarse en materia de tipos de interés.

"[El Comité Federal de Mercado Abierto] es un grupo independiente con una tarea monumental, y mi intención es preservar esa independencia y servir al pueblo estadounidense lo mejor que pueda", ha afirmado ante la Comisión Bancaria del Senado, antes de añadir que Trump "tiene derecho a opinar sobre la política monetaria más adecuada".

Miran, hasta ahora presidente del Consejo de Asesores Económicos, fue escogido por Trump para sustituir a la demócrata Adriana Kugler tras revelarse como un aliado clave en los últimos meses durante la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca.

Si el Senado de mayoría republicana acaba confirmando a Miran por la vía de urgencia, este podría incorporarse a tiempo para la reunión de la Fed del 17 de septiembre, donde haría presión para bajar los tipos de interés junto a la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller.

Ambos ya defendieron en la cita de julio bajar el precio del dinero en un cuarto de punto, en disonancia con el resto del órgano rector de la Fed, que optó por mantenerlos. Dichas discrepancias se enmarcan en la guerra abierta entre Jerome Powell y Trump, que insiste en bajar los tipos a toda costa.

Cabe recordar que Bowman fue nombrada para su cargo actual por el mandatario, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Morrisey vende sus intereses comerciales en 'The Smiths': "Quisiera vivir desvinculado de quienes desean mi destrucción"

Morrisey vende sus intereses comerciales

La inflación de Ecuador repuntó hasta el 0,81% anual en agosto

La inflación de Ecuador repuntó

El Papa expresa su dolor por las víctimas de un desplazamiento de tierras en Sudán con 1.000 víctimas mortales

El Papa expresa su dolor

Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025

Huelva se "inundará" de cultura

Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me parece horrible que la gente que sueña con algo mejor esté siendo criminalizada"

Chimamanda Ngozi sobre migrantes: "Me