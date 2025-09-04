Agencias

El Ayuntamiento acoge a más de 80 personas en el recurso de atención a personas que pernoctaban en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid acoge a más de 80 personas en el recurso de atención a personas que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, ha confirmado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En ella, y flanqueada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la también delegada de Seguridad y Emergencias ha señalado directamente a Aena porque "es evidente que nunca tuvieron intención de hacer ese censo" incumpliendo lo que acordaron con el Ayuntamiento.

"Por nuestra parte seguimos en lo que hemos estado siempre, en buscar solución a esas personas en situación de vulnerabilidad. Lo que pueden tener es la completa garantía de que nadie va a quedar en la calle", ha subrayado.

