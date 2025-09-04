El ahorro gestionado por seguros crece un 3,5% a cierre de junio, hasta los 207.400 millones

Las aseguradoras gestionaban un total de 207.483 millones de euros en seguros de vida ahorro al cierre de junio, lo que representa un incremento del 3,49% respecto al mismo mes del año anterior, según ha informado Unespa con datos de ICEA.

A esta cifra se suman otros 64.950 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones administrados por entidades aseguradoras, que experimentaron un crecimiento interanual del 3,40%.

En conjunto, el volumen gestionado por el sector asegurador alcanzó los 279.969 millones de euros al finalizar el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 3,43% en comparación con junio de 2024.

Entre los productos que registraron mayores avances destacan los seguros unit-linked, cuyo patrimonio bajo gestión creció un 6,71%, hasta alcanzar los 27.544 millones de euros, y los capitales diferidos, que elevaron sus provisiones técnicas un 6,59%, situándose en 51.947 millones de euros. La conversión de patrimonio en rentas vitalicias ascendió a 2.481 millones de euros, lo que representa una subida del 3,81%.

Por su parte, las rentas vitalicias y temporales aumentaron un 2,47%, hasta los 96.375 millones de euros, mientras que los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) se incrementaron un 1,51%, alcanzando los 15.450 millones de euros.

En cuanto al resto de productos, los planes de previsión asegurados (PPA) registraron una disminución del 4,90%, quedando en 10.145 millones de euros, y los seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP) descendieron un 2,08%, hasta los 3.543 millones de euros.

Por último, los ingresos por primas del negocio de vida riesgo se situaron en 3.181 millones de euros al cierre del primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 6,37% respecto al año anterior.

RANKING DE ASEGURADORAS

Por entidades, VidaCaixa siguió liderando el ranking del seguro de vida: alcanzó a cierre del primer semestre los 79.000 millones de provisiones técnicas, lo que supone un aumento del 3,84% y ampliar su cuota de mercado al 36,75%, frente al 36,64% que registraba al finalizar marzo.

Por detrás se situaban Santander Seguros, que sobrepasó los 16.000 millones de provisiones, con un aumento del 3,66%, y Mapfre, que registraba un aumento de sus provisiones del 3,61% hasta los 13.800 millones de euros.

Zurich logró un impulso del 11,20% a 30 de junio gracias a su negocio conjunto con Banco Sabadell, que registró un incremento de las provisiones del 13,1% en variación interanual, hasta rozar los 10.200 millones. En total, el grupo asegurador con matriz suiza alcanzó los 11.300 millones de euros y se colocó en cuarta posición en el ranking, por delante del Grupo Mutua, cuyas provisiones crecieron un 5,86%, hasta los 11.100 millones de euros.