Dreame asegura acabados precisos para cualquier jardín con su nueva serie de robots cortacésped A3 AWD

Dreame ha presentado sus nuevos robots cortacésped de la mano de la serie A3 AWD, que están equipados con navegación OmniSense 3.0 de nueva generación y que ofrecen un corte preciso con la versión de tecnología mejorada EdgeMaster 2.0, además de estar impulsados por motores 4WD con tracción en las cuatro ruedas para superar cualquier superficie.

La compañía ha dado a conocer sus últimas novedades para el hogar en el marco de la feria tecnológica IFA, celebrada en Berlín (Alemania), entre las que se incluyen sus productos para el cuidado exterior, como es el caso de sus nuevos robots cortacésped de la serie A3 AWD, con los que asegura un rendimiento fiable y preciso, incluso en los jardines "más exigentes", ya sea que incluyan pendientes pronunciadas, terrenos irregulares o pasillos estrechos.

Para ello, los nuevos A3 AWD cuentan con el sistema de navegación OmniSense 3.0 de nueva generación, que combina un sensor LiDAR 3D de alta precisión, capaz de alcanzar 70 m con exactitud de 1 cm, así como visión binocular AI de 360 grados.

Esto permite la creación de mapas 3D en tiempo real que incluyen el césped y su entorno, con lo que pueden moverse "sin esfuerzo" por pasillos de apenas 1 metro, detectando y esquivando obstáculos "de cualquier tamaño", además de adaptarse fácilmente a entornos cambiantes.

Además, dispone de la capacidad de gestionar dos mapas inteligentes, por lo que permite llevar a cabo el cortado de césped de dos entornos distintos, por ejemplo, un jardín trasero y otro delantero, cada uno con sus características y acabado.

En cuanto a sus capacidades de corte, están equipados con la tecnología EdgeMaster 2.0 mejorada, que recorta el césped a menos de 1,5 cm del borde y extiende las cuchillas hacia el exterior para alcanzar cada esquina y límite, evitando la necesidad de terminar de recortar manualmente.

Dreame ha explicado que este sistema utiliza dos discos de corte flotantes dobles montados en planos separados. Esto proporciona un ancho de corte de 40 cm que cubre más superficie en menos pasadas. Además, la altura de corte se puede personalizar fácilmente en la 'app' Dreamehome, que va de 3 a 10 cm.

Para llevar a cabo todo ello, los nuevos robots cortacésped Dreame A3 AWD cuentan con una potente tracción en las cuatro ruedas, lo que permite su movimiento en cualquier superficie, desde pendientes pronunciadas de hasta 80 por ciento, hasta terrenos irregulares con obstáculos verticales de hasta 5,5 cm.

Sus ruedas son omni-direccionales Mecanum, por lo que proporcionan agilidad con giros de cero y maniobras suaves. Esto se acompaña de su sistema de suspensión y el parachoques reforzado, con protección adicional contra impactos inesperados.

Además, con detección de obstáculos por inteligencia artificial (IA), dispone de modos inteligentes de protección de animales y funciones de seguridad. Los usuarios pueden visualizar imágenes mediante su cámara frontal integrada, con monitorización en tiempo real de su jardín. Incluso, dispone de un modo patrulla de seguridad, que incluye reconocimiento humano impulsado por IA.

A todo ello se le suma que los cortacéspedes cuentan con el servicio Dreame Link, potenciado por una tarjeta eSIM integrada y GPS, que permite seguimiento en tiempo real vía Google Maps y envía alertas instantáneas si el cortacésped sale del área definida. También es compatible con AirTag.

Dreame ha adelantado que la nueva serie A3 AWD estará disponible en Europa en primavera de 2026.