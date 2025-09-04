Detenido el exministro de Gobierno de Bolivia de Áñez tras ser deportado desde EEUU

La Policía de Bolivia ha detenido este jueves al exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, hombre fuerte del Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez (2019-2021), a su llegada al país latinoamericano tras haber sido deportado desde Estados Unidos, donde ha cumplido una condena por blanqueo de capitales.

Murillo, que ha llegado de madrugada al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, ha aparecido ante los medios esposado y con un chaleco con la palabra "aprehendido" en el pecho. El actual ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha informado de que permanece en las celdas del aeropuerto a la espera de su traslado a La Paz.

El detenido tiene varios procesos penales abiertos en su contra e incluso cuenta con una sentencia de ocho años por sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos, y otra de cinco años y cuatro meses por el ingreso irregular de armamento no letal al país desde ecuador.

El exministro fue detenido en mayo de 2021 en Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en el marco de la compra de material antidisturbios durante el Gobierno de Áñez. En 2023 fue condenado a casi seis años de prisión tras declararse culpable.

No obstante, en junio de este año ha sido liberado por buena conducta. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención de migrantes, donde finalmente se ha resuelto su deportación.