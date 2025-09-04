Desmantelado un centro estético en Coslada donde se administraban tratamientos ilegales

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una clínica estética que realizaba tratamientos estéticos de manera ilegal en la localidad madrileña de Coslada y anunciaba sus tratamientos en redes sociales, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

En la inspección, realizada con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, se encontraron numerosos medicamentos caducados y almacenados sin guardar las medidas de seguridad necesarias.

En la intervención policial, los agentes detuvieron a una mujer que carecía de la titulación obligatoria para la administración de estos tratamientos.

La investigación se inició durante el mes de julio al recibir una información a través del teléfono disponible 24 horas 628.711.298 de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial.

Una vez analizados los primeros datos comenzaron con las primeras indagaciones y comprobaron que existía una clínica en la localidad madrileña de Coslada donde al parecer se estaban realizando tratamientos estéticos por parte de una mujer que carecía de la formación y titulación exigida.

Tras las primeras pesquisas pudieron descubrir que este local se anunciaba en distintas redes sociales donde ofertaba sus tratamientos a precios muy inferiores al valor real del mercado y que además existía un gran trasiego diario de pacientes.

El pasado 16 de julio se realizó una inspección con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid constatando que en el interior de la clínica había multitud de medicamentos que no contaban con autorización para su venta en la Unión Europa.

Estaban almacenados en un armario oculto tras un biombo de publicidad y en una habitación del local encontraron también una maleta de viaje que escondía gran cantidad de viales, muchos de ellos incluso caducados sin respetar las medidas higiénico-sanitarias exigidas.

Se intervinieron numerosas cajas con viales de toxina botulínica y de ácido hialurónico, otras medicaciones y envases con agujas y jeringas. Por todo ello se detuvo a una mujer como presunta responsable de un delito de intrusismo profesional y contra la salúd pública.