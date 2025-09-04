CCOO garantiza su apoyo a la plantilla de Ryanair por el cierre de Santiago y UGT rechaza los recortes

CCOO ha trasladado un mensaje de apoyo a la platilla de Ryanair ante el cierre de la base de Santiago de Compostela, subrayando su firme compromiso de velar por el cumplimiento de la legalidad laboral, mientras que UGT ha manifestado su rechazo a los recortes de plazas de la aerolínea para el próximo invierno: "Va a condenar a cientos de trabajadores".

Así lo han manifestado los sindicatos en sendos comunicados, en el que sector aéreo y de servicios turísticos de FSC-CCOO ha explicado que el cierre de Santiago afecta directamente a su plantilla, así como al personal de handling vinculado a la cancelación de operaciones en los aeropuertos de Vigo y Tenerife Norte.

La prioridad del sindicato, según ha explicado, será garantizar alternativas de reubicación "justas y transparentes". "Somos conscientes de la incertidumbre y preocupación que genera esta situación", ha añadido.

De su lado, el sector aéreo de FeSMC-UGT ha criticado que la trayectoria de la empresa irlandesa, no solo en España, ha estado salpicada de "constantes amenazas y ultimátums", lamentando que "se ha cedido desde las administraciones en forma de ayudas públicas, dando como resultado una compañía empoderada, que se siente con la fuerza de los matones de barrio".

Para UGT, la solución es devolver "hasta el último céntimo" de las ayudas públicas recibidas y que "se redistribuyesen entre otras aerolíneas" y que "se hiciesen cargo de las rutas y de las plantillas afectadas".

En este contexto, esta organización sindical ha recordado que convocó una huelga en la empresa de handling de Ryanair por "el constante incumplimiento de las normas establecidas y de su propio convenio".

"Frente a estas denuncias, sentimos decir que solo hemos recibido tibieza por parte de nuestras instituciones y ninguna intención por parte de la empresa para llegar a acuerdos", ha denunciado en su comunicado.