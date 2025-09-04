Carolina Molas, sorprendente reacción al romance de su hija Alejandra Onieva con Jesse Williams

Dos años después de su ruptura con el actor Sebastian Stan, Alejandra Onieva vuelve a estar enamorada de otro de los rostros más atractivos de Hollywood, Jesse Williams. La hermana de Íñigo Onieva y el protagonista de la serie 'Anatomía de Grey' -elegido el hombre más sexy del mundo por la revista 'People' en 2016- han sido fotografiados de lo más cariñosos durante un paseo abrazados por la Milla de Oro de Madrid en el que no faltaron las risas, las miradas cómplices y los besos apasionados que confirman que son la nueva pareja sorpresa del momento.

La revista '¡Hola!', que es quien ha descubierto esta historia de amor, revela que la cuñada de Tamara Falcó y el actor estadounidense, de 44 años, se conocieron a principios de 2024 durante el rodaje de la serie italiana 'Hotel Costiera', en la que ambos participan y que se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 24 de septiembre. Y aunque se desconoce cuándo comenzó su relación, la visita de Jesse a España para disfrutar de unos días de vacaciones con Alejandra parece indicar que está totalmente consolidada.

¿Conoce ya la familia de la actriz a su nuevo novio? Preguntada sobre el gran momento sentimental que atraviesa su hija, Carolina Molas ha reaccionado de una manera totalmente inesperada ante las cámaras de Europa Press, tapándose la cara con las manos en el interior de su coche visiblemente agobiada sin decir nada sobre la historia de amor de Alejandra con el atractivo actor. "No me grabéis, por favor, os lo pido por favor" ha expresado muy seria, llegando incluso a "suplicar" a la prensa que "dejasen de grabarla".