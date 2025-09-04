BAE Systems, General Motors y NP Aerospace se unen para el megacontrato de vehículos militares de Reino Unido

General Motors, BAE Systems y NP Aerospace se han aliado para competir por la licitación con la que el Ministerio de Defensa del Reino Unido renovará miles de vehículos militares ligeros de su Ejército, cuya flota se compone en la actualidad de modelos Land Rover y Pinzgauer.

"Las tres empresas competirán por la plataforma de vehículos de movilidad ligeros del Reino Unido, que forma parte del 'Programa de Movilidad Terrestre' que se está llevando a cabo para renovar diseños de vehículos dispares y obsoletos. El Ministerio de Defensa planea adquirir varios miles de vehículos militares ligeros durante la próxima década", ha detallado General Motors en un comunicado.

La alianza, denominada 'Team Lion Strike', combina la experiencia automotriz de General Motors, la de BAE Systems en defensa y la de NP Aerospace en la integración de sistemas para garantizar que los vehículos cumplan con los requisitos solicitados por el Reino Unido.

El plan del Ministerio de Defensa británico para renovar y modernizar su flota de vehículos militares se encuentra en una fase de muestra de interés por parte de las empresas y se espera que el proceso de licitación arranque en noviembre de este año, mientras que las primeras plataformas se seleccionarán, en principio, en octubre de 2026.