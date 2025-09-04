Agencias

Atacada una patrulla de la misión de la ONU en Sudán del Sur

La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha informado este jueves de una emboscada perpetrada por un grupo armado local contra una patrulla en la región de Ecuatoria Occidental, en el suroeste del país, en un incidente en el que los hombres armados se han apoderado de varias armas.

La UNMISS ha confirmado que todo el personal "involucrado en el incidente", que tuvo lugar en la víspera entre las localidades de Tambura y Mapuse, ha regresado sano y salvo a su base. También ha aprovechado la ocasión para condenar los hechos contra los 'cascos azules', según reza un comunicado.

En este contexto, ha reiterado que sus efectivos de mantenimiento de paz están desplegados para proteger a la población civil "en un momento en que el acceso y la seguridad siguen siendo frágiles" en la región, "especialmente en Tambura y sus alrededores".

"No deben ser blanco de grupos armados. La misión enfatiza además que cualquier ataque contra sus efectivos de mantenimiento de paz puede constituir un crimen de guerra", ha recordado, antes de agregar que continuarán realizando patrullas intensivas en todo el país.

En los últimos meses ha habido un repunte de la violencia en el país africano por las tensiones entre el presidente sursudanés, Salva Kiir, y su vicepresidente primero y antiguo líder rebeldes, Riek Machar. La crisis tiene lugar después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, medida criticada por la comunidad internacional.

