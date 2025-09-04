Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en San Diego Comic-Con Málaga

El actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor en San Diego Comic-Con Málaga, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad (FYMCA), según ha desvelado este jueves en Madrid el director ejecutivo del evento, Javier Barberá, durante la presentación del evento.

De este modo, el Comic-Con se llevará a cabo en un recinto de 80.000 metros cuadrados y el contenido preparado para esos cuatro días tendrá una duración de más de 300 horas de contenido único, según han revelado sus responsables, que esperan una asistencia de más de 120.000 personas durante las cuatro jornadas y un impacto económico de más de 40 millones de euros.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se sumarán otros nombres del mundo del cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017. Por su parte, Disney aterriza con dos de sus estrenos, Tron:Ares y Predator Badlands. Además, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de su antología animada Star Wars Visións.

En el acto de presentación, realizado en la sede del BBVA en Madrid, patrocinador financiero del San Diego Comic-Con Málaga, ha contado con la participación institucional del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los consejeros de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Carlos Arturo Bernal Bergua, y de Presidencia, Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. En representación del BBVA, el acto ha sido presentado por el director territorial SUR BBVA, Francisco Javier Jerez.