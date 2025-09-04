Anker Innovations anuncia el Robot Aspirador eufy S2 y la llegada de los auriculares para dormir Sleep A30 a Europa

Anker Innovations el Robot Aspirador eufy S2 que también friega el sueño con agua a presión y ha anunciado la llegada a Europa de los auriculares inalámbricos para dormir Sleep A30 y el incio de los envíos de la impresora de texturas 3D UV Printer E1 de eufyMake.

La compañía tecnológica ha celebrado en IFA 2025 de Berlín (Alemania) la presentación de nuevos productos de las marcas Anker, eufy y soundcore, que llegan con innovaciones impulsadas por inteligencia artificial avanza y robótica.

En este escaparate, ha presentado UV Printer E1 l de la marca eufyMake, que se presenta como la primera impresora UV personal de texturas 3D del mundo. Con ella, se pueden convertir bocetos, fotos o texto en diseños texturizados sobre madera, cuero y metal.

Esta impresora se lanzó con una campaña en Kickstarter, en la que logró recaudar 46 millones de dólares de 17.000 patrocinadores. Ahora, ha informado de que los envíos a patrocinadores ya han comenzado, y que estará disponible en España a partir de diciembre.

De eufy también ha presentado el Robot Aspirador eufy S2, que incorpora HydroJet para fregar suelos a presión y el sistema de limpieza profunda AeroTurbo de 30kPa de larga duración, y la tecnología AeroTurbo 2.0 para ofrecer una potente succión sin obstrucciones incluso en alfombras.

Este robor aspirador tiene un chasis adaptativo, que se eleva hasta 5 cm para que pueda cruzar alfombras gruesas, tapetes superpuestos e incluso alfombras de pelo largo.

A ello se suma Marswalker, el primer transportador para robots aspiradores, que lleva automáticamente el S2 a otras plantas por las escaleras. Está previsto que llegue al mercado en la primera mitad de 2026.

En lo que respecta a la seguridad del hogar, AI Core es un agente de IA de gran escala, que está entrenado para detectar y anticipar más de cien escenarios diferentes -desde la entrega de un paquete hasta un extraño acercándose a tu puerta- y notificar sobre ello a los usuarios en menos de tres segundos.

eufy también ha lanzado la cámara híbrida DIY eufyCam S4, que combina una lente fija 4K con dos lentes PTZ 2K, para proporcionar una cobertura panorámica y detalle facial con un alcance de hasta 15 metros. Estará disponible en octubre a partir de 299euros.

SOUNDCORE

La marca soundcore ha anunciado la llegada al mercado europeo de los auriculares para dormir Sleep A30, que incorporan tecnología de cancelación de ruido para combatir los ronquidos y otros ruidos molestos y favorecer el descanso.

Los A30 estarán disponibles desde el 8 de septiembre, en los colores en blanco y verde, en Amazon y soundcore.com.

También ha anunciado soundcore Work (159,99 euros), una grabadora con IA del tamaño de una moneda, se engancha a la ropa y convierte conversaciones en transcripciones y resúmenes con un 97 por ciento de precisión en más de cien idiomas.

Y dentro de la línea de proyectores Nebula, ha presentado el nuevo soundcore Nebula X1 Pro, una estación de cine móvil, con un motor óptico triple láser 4K con Dolby Vision y sonido espacial Dolby Atmos multicanal, con altavoces inalámbricos desmontables y subwoofers para una experiencia de sonido envolvente. El X1 Pro se lanza en Kickstarter el 23 de septiembre.

ANKER

Anker ha presentado la nueva serie Prime de equipos de carga multidipositivo, que incorpora una pantalla en la que se muestra la velocidad de carga y la temperatura en tiempo real.

Dentro de esta serie se incluye Prime 160W, un cargador multipuerto de 160W de tamaño compacto ; y Prime 300W Power Bank, una batería portátil de admite dos portátil y un teléfono de manera simultánea y que se recarga al 50 por ciento en 15 minutos.

También forma parte de la serie Prime una estación de carga inalámbrica con soporte para tecnología Qi2 de 25W, con refrigeración activa y pantalla integrada, y Prime Docking Station, una base de carga triple con salida estable 8K.