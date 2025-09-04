AMP. El derbi Atlético-Real Madrid de la jornada 7 se jugará el sábado 27 de septiembre a las 16.15

LaLiga anunció este jueves los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026, con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de la séptima programada para el sábado 27 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En cuanto a los horarios de la jornada 5, no habrá partido en lunes y se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas. El Real Madrid recibirá un día antes a las 16.15 en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, mientras que el domingo el Atlético de Madrid visitará también a las 16.15 al RCD Mallorca.

Finalmente, la jornada 6, que ya tiene disputado el RC Celta-Real Betis (1-1), será la primera que se desarrolle entre semana, del martes 23 al jueves 25 de septiembre. El Real Madrid jugará el martes a domicilio ante el Levante UD (21.30), el Atlético tendrá otro derbi en casa ante el Rayo Vallecano el miércoles (21.30) y el FC Barcelona visitará el jueves al Real Oviedo también a las 21.30.

--HORARIOS DE LAS JORNADA 5, 6 Y 7 DE LALIGA EA SPORTS.

JORNADA 5.

-Viernes 19 de septiembre.

Real Betis - Real Sociedad 21.00.

-Sábado 20.

Girona FC - Levante UD 14.00.

Real Madrid - RCD Espanyol 16.15.

Deportivo Alavés - Sevilla FC 18.30.

Villarreal CF - CA Osasuna 18.30.

Valencia CF - Athletic Club 21.00.

-Domingo 21.

Rayo Vallecano - RC Celta 14.00.

RCD Mallorca - Atlético de Madrid 16.15.

Elche CF - Real Oviedo 18.30.

FC Barcelona - Getafe CF 21.00.

JORNADA 6.

-Martes 23.

Athletic Club - Girona FC 19.00.

RCD Espanyol - Valencia CF 19.00.

Levante UD - Real Madrid 21.30.

Sevilla FC - Villarreal CF 21.30.

-Miércoles 24.

Getafe CF - Deportivo Alavés 19.00.

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 21.30.

Real Sociedad - RCD Mallorca 21.30.

-Jueves 25.

CA Osasuna - Elche CF 19.30.

Real Oviedo - FC Barcelona 21.30.

-Ya jugado.

RC Celta - Real Betis 1-1.

JORNADA 7.

-Viernes 26.

Girona FC - RCD Espanyol 21.00.

-Sábado 27.

Getafe CF - Levante UD 14.00.

Atlético de Madrid - Real Madrid 16.15.

RCD Mallorca - Deportivo Alavés 18.30.

Villarreal CF - Athletic Club 21.00.

-Domingo 28.

Rayo Vallecano - Sevilla FC 14.00.

Elche CF - RC Celta 16.15.

Real Betis - CA Osasuna 18.30.

FC Barcelona - Real Sociedad 21.00.

-Lunes 29.

Valencia CF - Real Oviedo 21.00.