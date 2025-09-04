Agencias

Amnistía Internacional condena el ataque de EEUU a una lancha en el Caribe: "Sienta un peligroso precedente"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que el ataque lanzado por Estados Unidos sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe "sienta un peligroso precedente" porque, con lo que se sabe de este incidente, existen "serias dudas" en cuanto a la legalidad y el respeto de los Derechos Humanos.

La organización se ha mostrado "profundamente alarmada" por este suceso, en el que ve "una clara violación del derecho a la vida". "El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación", ha subrayado la directora de Amnistía para Estados Unidos, Daphne Eviatar, en un comunicado.

En este sentido, ha advertido de que el Derecho Internacional establece que el uso de la fuerza letal debe quedar reservado a momentos en los que sea "completamente inevitable para proteger la vida" y no haya ninguna otra opción disponible, de tal manera que siempre sea "proporcionado".

Eviatar ha reclamado una investigación "rápida, completa, independiente, imparcial y transparente" sobre el ataque, al tiempo que ha emplazado de manera directa al Gobierno de Donald Trump a respetar en todo momento y bajo cualquier circunstancia sus obligaciones internacionales.

El bombardeo se saldó con once muertos y tuvo como objetivo una embarcación que había salido de Venezuela y en la que, según la información oficial de Washington, viajaban miembros del cártel del Tren de Aragua.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los analistas minimizan el impacto de posible revocación de permisos en eólica marina de Iberdrola en EE.UU.

Los analistas minimizan el impacto

El riesgo país de Argentina escala hasta los 900 puntos en el cierre de campaña de Buenos Aires

El riesgo país de Argentina

Almeida rechaza concentraciones ante centros de menores y exige las 37 repatriaciones pedidas por Comunidad

Almeida rechaza concentraciones ante centros

Igualdad lanza la campaña por una masculinidad más libre, diversa y feminista y ante la "ola reaccionaria": "Por huevos"

Igualdad lanza la campaña por

El FC Barcelona-Getafe CF cerrará el domingo 21 la jornada 5 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona-Getafe CF cerrará