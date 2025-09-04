Álvaro Benito y Jorge Valdano dan su veredicto sobre la nueva faceta de Sergio Ramos como cantante

La novedades televisivas no cesan en el FestVal de Vitoria. Su cuarta jornada ha arrancado este jueves con la presentación del nuevo documental de 'Informe +' de Movistar Plus+, que repasa las 'cicatrices' de Álvaro Benito en el fútbol coincidiendo con los 30 años de su debut en el primer equipo del Real Madrid de la mano de Jorge Valdano, antes de que una grave lesión truncase su prometedora carrera futbolística.

El exjugador ha sabido reinventarse a la perfección y, además de liderar el popular grupo musical 'Pignoise'. se ha convertido en uno de los comentaristas más respetados del mundo del fútbol en nuestro país. Teniendo en cuenta que él es el ejemplo perfecto de que calidad con el balón no está reñido con una exitosa carrera como cantante, no hemos dudado en preguntar al madridista qué le parece la canción que ha lanzado Sergio Ramos, 'Cibeles', y que en apenas 4 días se ha convertido en un fenómeno de descargas liderando todas las listas.

"La música tiene que ser una forma de expresarse, y si Sergio ahora se quiere expresar a nivel musical... Creo que la música no debe ser algo que tenga barrera sino al contrario, tiene que ser lo más democrático del mundo y si Sergio quiere expresarse de esa manera e incluso continuar como creo que ha manifestado en iniciar una carrera, pues bienvenido sea, claro" ha expresado mostrándole su apoyo.

"La gente si te pone una etiqueta ya no puedes tener más en esta vida. Al principio, cuando empezó el proyecto mío a nivel musical, pues también había muchas reticencias porque, bueno, un futbolista ahora que se pone a cantar, ¿de qué va, no? Pues, bueno, lo mismo le está pasando a Sergio ahora" apunta, asegurando que "el tiempo dará y quitará razones" y que su consejo al marido de Pilar Rubio es que "tienes que hacer lo que te apasiona y pasar olímpicamente de lo que la gente diga".

Jorge Valdano, entrenador que hizo debutar a Álvaro en el Real Madrid, y compañero actualmente en Movistar Plus+ del cantante de 'Pignoise', también se ha pronunciado sorprendido sobre la nueva faceta de cantante de Ramos: "Lo de Sergio ha sido una sorpresa para mí, pero bueno, se trata de una persona muy, muy valiente. Y la considero capaz de cualquier cosa".

Confirmando que ha escuchado 'Cibeles', el argentino ha quitado hierro a los dardos que el sevillano lanza al Real Madrid, asegurando que "se ha exagerado la relación de Sergio con Florentino. Se dice que hay un reproche implícito en la canción a Florentino, pero bueno, no me pareció Shakira hablando de Piqué, vamos".