Al menos dos muertos por un ataque ruso contra una misión humanitaria en Chernígov

Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque ruso que ha impactado contra una misión humanitaria que participaba en tareas de desminado en la región de Chernígov, según las autoridades ucranianas.

Un responsable local, Viacheslav Chaus, ha explicado en su cuenta de Telegram que en la misión participaban trabajadores de la ONG Consejo Danés para los Refugiados. "Primero, los rusos sembraron explosivos y minas en la zona. Ahora, matan a los civiles que arriesgan sus vidas para limpiar el territorio", ha lamentado.

Este incidente se suma a otros ocurridos también este jueves y que han dejado al menos dos muertos en la localidad de Illinivka, provincia de Donetsk, y un muerto en Kachkarivka, en la región de Jersón, según distintas informaciones publicadas por autoridades de ambas zonas.