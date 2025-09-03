Vox Murcia propone una consulta ciudadana sobre la financiación de los centros de menores extranjeros

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario va a registrar en la Asamblea una iniciativa para que los ciudadanos se pronuncien, a través de una consulta, sobre "si quieren seguir financiando con sus impuestos" los centros de menores extranjeros no acompañados.

Antelo ha indicado que este mes "debe hacerse efectivo el cierre del centro de menas de Santa Cruz, un compromiso adquirido en los acuerdos presupuestarios con el PP", y ha subrayado que el objetivo de Vox es "cerrar todos los centros ilegales dependientes de la Comunidad", según informaron fuentes de Vox en una nota.

"Vamos a registrar una iniciativa para que se pregunte a los ciudadanos si quieren seguir financiando con sus impuestos esos centros de ilegales que están causando gravísimos problemas, no solo en la Región, sino en toda España", ha explicado.

A renglón seguido, ha señalado "casos recientes de delincuencia vinculada a inmigración ilegal, como la violación de una menor de 14 años en Madrid, que ha destrozado la vida de esa niña y de toda su familia, o el intento de agresión sexual cometido este verano en Cartagena".

"Por desgracia no son hechos aislados, sino el día a día que sufren nuestros vecinos", ha lamentado Antelo, que ha insistido en que los ciudadanos "tienen derecho a decidir si sus impuestos van a financiar la inmigración ilegal que está destrozando nuestros barrios" o si "se destinan a garantizar una sanidad que está en quiebra, a pagar la dependencia en tiempo y forma y, en definitiva, a lo verdaderamente importante para los ciudadanos".

El dirigente de Vox ha señalado que "el 70% de los españoles en agosto y ya el 80% en septiembre" respaldan la posición de su partido sobre la inmigración. "Aquellos que entren de manera ilegal deben ser deportados, aquellos que entren legalmente, pero cometan delitos también deben ser deportados, y tampoco se puede permitir que se genere una sociedad paralela a la nuestra", ha agregado.

LA CONDONACIÓN DE DEUDA, "UN GRANDÍSIMO PARCHE"

A preguntas de los periodistas sobre la condonación de parte de la deuda aprobada este martes por el Consejo de Ministros, Antelo ha señalado que se trata de un "grandísimo parche" para "contentar a partidos separatistas que nunca estarán agradecidos a lo que España ha hecho por ellos y que dieron un golpe de Estado contra nuestra nación".

Asimismo, ha defendido que su partido "es el único que reclama una financiación justa e igualitaria para todos los españoles, frente a los privilegios que mantienen territorios como el País Vasco o Cataluña".

"Queremos que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los mismos recursos, las mismas obligaciones y los mismos derechos. Lo que tenemos es un sistema desigual, con cupos que hacen que un ciudadano vasco pague la mitad de impuestos que uno de la Región. Eso es injusticia y desigualdad, y el Partido Popular lo respalda. Vox, en cambio, está en contra", ha remarcado.