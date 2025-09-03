Agencias

VÍDEO: Putin reta a Zelenski a viajar a Moscú para una reunión

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama, pese a que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022.

"Si Zelenski está listo, que venga a Moscú", ha afirmado Putin, durante una rueda de prensa en la que ha reconocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió expresamente que accediese a este encuentro bilateral.

Putin ha comparecido ante los medios desde China, desde donde ha insistido en que las garantías de seguridad que reclama Ucrania tienen, a ojos de Rusia, algunas líneas rojas. "La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro", ha alegado el mandatario, crítico por ejemplo con la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN.

