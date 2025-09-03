Una protesta contra Israel obliga a suspender el final de etapa de La Vuelta en Bilbao "por motivos de seguridad"

Una protesta contra Israel y a favor del Estado palestino ha obligado este miércoles a suspender el final de la etapa de La Vuelta Ciclista a España en Bilbao "por motivos de seguridad", según ha anunciado la dirección de la carrera.

La undécima etapa de La Vuelta, con salida y meta en Bilbao y sobre 157,4 kilómetros, ha concluido sin ganador tras volverse a repetir las protestas en favor de Palestina y contra Israel por la guerra en la franja de Gaza.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a tres kilómetros de la línea de meta. No habrá ganador de etapa. Habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el sprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos", han indicado los organizadores a través de Radio Vuelta.

La salida neutralizada de la undécima etapa ya se vio interrumpida durante unos minutos por un grupo de manifestantes que protestaron en contra del "genocidio" de Israel. En concreto, irrumpieron en la carretera del Alto de Enekuri en Bilbao, por donde circulaban los ciclistas, que tuvieron que detenerse.

La carrera había salido a las 13.35 horas desde la explanada de San Mamés en Bilbao y cuando el pelotón circulaba, de manera neutralizada, por el Alto de Enekuri, minutos antes de las dos menos cuarto de la tarde, un grupo pequeño de personas se ha colocado en la carretera con una pancarta en la que se podía leer 'Destroy Israel' ('Destruye Israel') y con banderas de Palestina.

Ello ha provocado que los ciclistas se hayan tenido que detener en este punto. Agentes de la policía han retirado de la carretera a las personas que portaban la pancarta, pero algunos activistas han permanecido en la vía para denunciar la actuación de Israel contra el pueblo palestino. Finalmente, unos minutos después, el pelotón ha podido continuar con la carrera.

Se trata de la tercera protesta en contra de Israel en la presente edición de La Vuelta. En la quinta etapa, contrarreloj por equipos, el Israel-Premier Tech sufrió la protesta de varios activistas, mientras que en la décima etapa, un grupo de protestantes con banderas de Palestina estuvo a punto de provocar la caída de varios corredores.