Un grupo de manifestantes prende fuego en las inmediaciones de la residencia de Netanyahu en Jerusalén

Un grupo de manifestantes ha prendido fuego en la madrugada de este miércoles cerca de la residencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, para exigirle que acepte un acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún siguen bajo custodia del Movimientp de Resistencia Islámica (Hamás).

Un grupo de personas han incendiado contenedores de basura y un vehículo estacionado en las inmediaciones del domicilio del jefe del Ejecutivo israelí, según ha recogido el diario 'Times of Israel', entre otros medios locales.

Además, decenas de manifestantes han subido al tejado de la Biblioteca Nacional, cerca del Parlamento israelí (Kneset), desde donde han desplegado pancartas con la imagen de Netanyahu y el mensaje "abandonaste y mataste (a los rehenes)", según se observa en vídeos difundidos en redes sociales.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha condendo en su canal de Telegram lo que ha calificado de "ataques terroristas incendiarios", aludiendo al domicilio de Netanyahu, y ha acusado a la fiscal general, Gali Baharav Miara, a quien ha tachado de "criminal", de "respaldar y alentar" estos actos.

