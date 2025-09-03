Un asesor de Putin afirma que Trump "ironiza" al decir que Moscú, Pekín y Pyongyang "conspiran" contra EEUU

Un asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este miércoles que Moscú, Pekín y Pyongyang no están sumidos en una "conspiración" contra Estados Unidos, y ha afirmado que cuenta con que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba "ironizando" al afirmar que los líderes de estos tres países se encontraban reunidos en Pekín para "conspirar" contra el país norteamericano.

Yuri Ushakov, uno de los principales asesores del Kremlin, ha afirmado que Trump "de nuevo, no sin ironía, dijo que los tres supuestamente preparan una conspiración contra Estados Unidos". "Quiero decir que nadie está participando en un complot (contra Estados Unidos), nadie está tramando nada, no hay una conspiración", ha subrayado.

"Nadie tiene esto en mente. Ninguno de estos tres líderes lo tiene en mente", ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión rusa VGTRK, antes de recalcar que "todo el mundo entiende el papel que juega Estados Unidos, la Administración de Trump, en la actual situación internacional".

En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha expresado su "deseo" de que las palabras de Trump "tuvieran un sentido figurado" y "no un sentido literal, ya que nadie está planificando conspiración alguna", antes de defender que las relaciones entre Moscú y otros países no van en contra de nadie.

"El principio es el del beneficio de los pueblos de los países, no el de ir en contra de terceros países", ha explicado. "Por ello, nadie desarrolla conspiración alguna, ya que nadie tiene el deseo o tiempo para ello", ha agregado.

"Existe el deseo por parte de todos para aprovechar el tiempo y las oportunidades para generar beneficios para los pueblos de los respectivos países", ha reiterado durante su rueda de prensa diaria, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Uskakov y Peskov han hecho así referencia al mensaje publicado horas antes por Trump en su cuenta en Truth Social, donde ha pedido al presidente chino, Xi Jinping, que traslade su "caluroso saludo" a Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, mientras "conspiran contra Estados Unidos", ante su participación en Pekín en el desfile con motivo del 80º aniversario del final de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.

"La gran pregunta que ha de ser respondida es si Xi mencionará o no el masivo apoyo y sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a lograr su libertad frente a un invasor extranjero muy poco amistoso. Muchos estadounidenses murieron en la lucha de China por la victoria y la gloria. Espero que sean honrados y recordados adecuadamente por su valentía y sacrificio", manifestó, antes de desear a Xi y "el maravilloso pueblo chino" un "día de celebración grande y duradero".