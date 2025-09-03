Agencias

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EEUU en Polonia

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado abierto este miércoles a incrementar su presencia militar en Polonia y ha rechazado que vaya a retirar sus tropas en territorio polaco durante una reunión en Washington con el presidente del país europeo, Karol Nawrocki.

"Pondremos más si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia (...) Estamos muy alineados con Polonia", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto a Nawrocki, que se encuentra de visita en Estados Unidos.

En este sentido, ha explicado que Washington nunca ha pensado en términos de retirar las tropas estadounidenses en territorio polaco debido a las buenas relaciones que tiene con el país europeo. "Estamos con Polonia en todo momento y les ayudaremos a protegerse", ha dicho el presidente estadounidense.

Nawrocki, un político populista y euroescéptico afín a las posiciones de Trump, ha hecho este miércoles su primer viaje al extranjero como jefe de Estado tras asumir el cargo a principios de agosto después de ganar las presidenciales de junio frente a su rival, Rafal Trzaskowski, candidato de la gobernante Coalición Cívica liderada por el primer ministro, Donald Tusk.

De hecho, Tusk ha afirmado en un breve mensaje publicado en redes sociales que las palabras de Trump sobre el despliegue militar estadounidense en Polonia "confirman el carácter atemporal" de la alianza entre ambos países.

