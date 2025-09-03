Agencias

Suben las temperaturas, salvo en Galicia con lluvias y tormentas, que se extenderán al Cantábrico

Por Newsroom Infobae

Las temperaturas registrarán un aumento general este miércoles tanto en la Península como en Baleares y habrá aviso amarillo por oleaje en A Coruña, con viento del suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

AEMET prevé para este miércoles la circulación atlántica en la Península, con la entrada de un nuevo frente por el noroeste. Se esperan cielos nubosos que se extenderán por Galicia y el Cantábrico, con precipitaciones en Galicia y aledaños que los en litorales pueden ir acompañadas de tormenta. Asimismo, pueden alcanzar zonas aledañas y, con menor probabilidad, el Cantábrico oriental y Pirineo occidental, que tenderá a remitir por el oeste. Además, serán abundantes en Rías Baixas.

También se prevé algo de nubosidad de evolución en la mitad norte, sin descartar alguna tormenta aislada en montaña y en especial chubascos en el interior de Galicia y la Cantábrica. En el resto, los cielos serán poco nubosos o con nubes altas, y con nubes o bancos de niebla matinales en el extremo occidental peninsular, meseta Norte y alto Ebro, así como brumas frontales en el extremo noroeste.

En cuanto a Canarias, estará poco nuboso en general, con cielos nubosos en los nortes, matinales en las más orientales y con posibles precipitaciones débiles dispersas ocasionales en las montañosas más occidentales.

Respecto a las temperaturas, irán en aumento, más acusado en las máximas, incluso localmente notable en zonas del centro y nordeste y sin cambios o en descenso en Galicia, Alborán y litorales sudeste. Asimismo, en Canarias habrá pocos cambios. Las máximas pueden superar los 35ºC en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20ºC en litorales del área mediterránea y de Cádiz.

Por último, soplarán vientos de flojos a moderados de componentes oeste y sur rolando a noroeste en el tercio noroeste, con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes en Galicia y Cantábrico occidental. Además, predominarán vientos flojos a moderados de componente sur en el área mediterránea norte y Ebro, este en litorales sudeste, norte y oeste en el golfo de Cádiz, flojos de componente oeste o variables en el resto de la Península y variables en Alborán. En cuanto a Canarias, soplará alisio moderado con algunos intervalos de fuerte en zonas expuestas.

