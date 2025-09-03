Rutte confía en concretar las garantías de seguridad para Ucrania en la cumbre de este jueves en París

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que confía en poder concretar las garantías de seguridad para Ucrania en la cumbre que se celebra este jueves en París (Francia), en la que participará junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En la reunión también estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los principales líderes políticos de Francia, Reino Unido y Alemania.

"Espero que mañana o pasado mañana tengamos claro lo que podemos ofrecer colectivamente", ha apuntado el ex primer ministro de Países Bajos en rueda de prensa este miércoles en Bruselas junto al presidente de Estonia, Alar Karis.

Rutte ha abogado también por "colaborar aún más intensamente con la parte estadounidense para ver qué quieren ofrecer en cuanto a su participación en las garantías de seguridad".

De este modo, ha reivindicado la importancia de que estadounidenses y europeos, junto a Ucrania, trabajen juntos para ofrecer seguridad a Kiev una vez se logre un alto el fuego en el conflicto.

El secretario general de la Alianza ha destacado que este paso servirá para reforzar a Zelenski de cara a conversaciones bilaterales con Putin y asegurar que Moscú se comprometa con un potencial acuerdo y no intente volver a tomar territorio ucraniano.

"Para los ucranianos, hay una prioridad absoluta: si esta guerra termina, y esperemos que sea más pronto que tarde, porque tenemos que detener la matanza, quieren una situación en la que esto nunca, jamás vuelva a suceder, que los rusos intenten apoderarse de un solo kilómetro cuadrado de Ucrania", ha rematado.