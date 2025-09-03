Agencias

República Dominicana designa como organización terrorista al Cártel de los Soles

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de República Dominicana ha anunciado la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, en línea con los criterios marcados por Estados Unidos y que ya han adoptado en las últimas semanas otros países de América Latina, como Argentina y Ecuador.

La Presidencia ha justificado la designación apelando a la Constitución dominicana, a que la Carta Magna "establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad tanto nacional como regional".

Por este motivo, el Gobierno ha instruido a todos los organismos de seguridad y de Inteligencia que adopten a futuro "las medidas apropiadas" para prevenir cualquier potencial incursión del Cártel de los Soles en suelo dominicano o ataques contra los intereses del país caribeño en el exterior.

El paso, además, abre la puerta a "sanciones y medidas de cooperación" contra este grupo, del que la Administración de Donald Trump considera último responsable al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

