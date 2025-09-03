Agencias

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, visita a Miguel Alonso Berrio, embajador de España en Bulgaria

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha visitado a Miguel Alonso Berrio, embajador de España en Bulgaria, con motivo del partido que enfrentará a ambas selecciones masculinas de fútbol dentro de la fase clasificatoria para el Mundial de 2026.

"El presidente de la RFEF acompaña en Sofía a la @SEFutbol en el inicio de la fase de clasificación para la #CopaMundialFIFA", indicó el propio organismo federativo este miércoles desde su cuenta en la red social X.

El mensaje estuvo acompañado de dos fotografías tomadas durante la reunión de Louzán con Berrio, en la víspera de que la 'Roja' juegue en el Estadio Nacional Vasil Levski de la capital búlgara su primer encuentro de dicha fase clasificatoria.

