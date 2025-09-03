Agencias

Page espera que Illa, tras su "críptica" reunión con Puigdemont, haya dejado claro que es él quien gobierna en Cataluña

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la reunión mantenida entre el presidente catalán, Salvador Illa, y Carles Puigdemont, la cual ha tachado de "críptica"; y ante la que ha deseado a su homólogo en Cataluña que haya sabido mantener "el mando a distancia" de la gobernabilidad en su territorio.

A preguntas de los medios a su llegada a la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión' en Santander, ha dicho que en todo caso la reunión "suscita muchas preguntas e interrogantes" y de momento no hay "ninguna respuesta", porque ha sido una cita "críptica e indescifrable", hasta "en los gestos".

En todo caso, ha dicho tener un aprecio especial a Salvador Illa, a quien le valora su esfuerzo, y es que considera que es él quien representa a Cataluña, mientras Puigdemont "representa el peor problema y la peor cara de Cataluña".

"Lo saben muchos catalanes, cada vez muchos más. Le deseo a Illa que, como hasta ahora, mantenga claro que en Cataluña el presidente es él, y que no hay mando a distancia; ya que Puigdemont lo ejerce en España, que no lo haga también en Cataluña, sería doloroso para los catalanes", ha zanjando.

