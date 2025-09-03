OPPO acompaña la serie Reno 14 en España con en el reloj Watch X2 mini y la tableta PAD SE

OPPO ha ampliado su catálogo de dispositivos en España con el reloj Watch X2 mini y la tableta PAD SE, que se unen a la recién presentada serie de 'smartphones' Reno 14.

Este martes, la firma tecnológica China ha presentado en España la serie Reno 14, compuesta por los modelos Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G, a los que la compañía ha dotado de una batería de 6.000mAh y de un acabado brillante e irisado.

Junto a estos 'smartphones', también ha anunciado la llegada al mercado español del reloj OPPO Watch X2 Mini (299 euros), que hace gala de un diseño tradicional con una pantalla redonda de 1,32 pulgadas. La versión Glimmer Gold cuenta con una caja y corona de acero inoxidable bañadas en oro de 18 quilates.

Este reloj es resistente al agua y al polvo con la certificación IP68 y 5ATM, lo que permite que pueda estar expuesto al agua, como por ejemplo, en deportes acuáticos como la natación. Incluye, además, más de cien modos de entrenamiento y un modo profesional de carrera, y ofrece una Evaluación de Quema de Grasa, con la que ayuda al usuario a mantener su frecuencia cardíaca dentro de la zona óptima de quema de grasa.

En lo que respecta a la salud, este reloj realiza un seguimiento las 24 horas del día de métricas como la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre. También hace un seguimiento multidimensional del sueño, que incluye un algoritmo patentado para monitorizar el riesgo de apnea del sueño.

A ello se suma la detección de caídas y un rastreador de ciclos, y la introducción de la Evaluación de Mente y Cuerpo para abordar la salud mental, que complementa con la recomendación de técnicas de relajación.

Este reloj combina dos 'chipsets', Snapdragon W5 y BES2800BP, que funcionan de manera conjunta para alternar dinámicamente entre el sistema Wear OS con todas sus funciones en el Modo Inteligente y el eficiente RTOS, según las necesidades de uso.

Esta tecnología permite una autonomía de 60 horas en el Modo Inteligente y hasta siete días en el Modo de Ahorro de Energía Además, es compatible con la carga rápida Watch VOOC Flash Charging, que ofrece un día completo de uso con 10 minutos de carga.

El OPPO Watch X2 Mini funciona con Wear OS by Google, que da acceso a las aplicaciones como YouTube Music, Wallet y Google Maps, y próximamente adquirirá Gemini.

TABLETA OPPO PAD SE

Otra novedad es la tableta Pad SE (199 euros), que equipa una batería de 9.340mAh en un cuerpo fino de 7,39mm, que permite hasta once horas de reproducción continua de vídeo o 80 horas de música ininterrumpida y tiene soporte para la carga rápida SUPERVOOC de 33 vatios.

Esta tableta presenta una pantalla LCD Eye-Care de 11 pulgadas, con un brillo máximo de 500 nits y un acabado mate antirreflejo que elimina el 97 por ciento de las interferencias de luz. Además, cuenta con certificación TÜV Rheinland en estándares Reflection Free4, Paper Like Display, Low Blue Light y Flicker-Free.

Para las familias, el Modo Infantil Personalizado permite a los padres controlar fácilmente el tiempo de uso y el acceso a aplicaciones, creando un entorno seguro y enfocado para los niños, accesible directamente desde la pantalla de inicio.

Dispone también de funciones de productividad impulsadas por la inteligencia artificial de Google, Gemini, y facilita la conectividad entre dispositivos con la tecnología O+ Connect, que permite compartir fotos, vídeos y archivos.

Con la función Communication Sharing, OPPO Pad SE puede utilizar la red móvil y el GPS del teléfono, conectándose automáticamente a Internet a través del móvil emparejado sin necesidad de configuración manual cuando ambos dispositivos están cerca.

Los usuarios también pueden mantenerse sincronizados gracias a la función de Duplicación de Pantalla, que permite ver las notificaciones del teléfono directamente en la tableta con soporte para aplicaciones a pantalla completa.