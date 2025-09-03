Mueren de hambre otras seis personas, incluido un niño, en medio de la ofensiva militar de Israel en Gaza

Al menos seis personas, incluido un niño, han muerto durante el último día en la Franja de Gaza a causa del hambre y la desnutrición, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de la profunda crisis causada por la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que estos fallecimientos elevan a 367 los muertos por hambre en Gaza desde el inicio de la ofensiva de Israel, una cifra que incluye el deceso de 131 niños palestinos.

Asimismo, ha especificado que desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara el 15 de agosto la Franja como una zona de hambruna han muerto 89 personas por esta causa, entre ellas 16 niños, un día después de alertar de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna" en el enclave.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por facciones palestinas encabezadas por Hamás, ha dejado hasta la fecha más de 63.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, incluidas sus duras limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.