Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano pese al alto el fuego

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, en el marco de los continuados bombardeos israelíes a pesar del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 tras meses de enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que el ataque ha sido ejecutado en la localidad de Yater, sin que por ahora haya detalles sobre la identidad de la víctima y sin que Israel se haya pronunciado al respecto, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Según las informaciones publicadas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', un segundo ataque ha alcanzado los alrededores de la localidad de Jarayeb, situada cerca de Sidón, sin que por ahora haya detalles sobre si este bombardeo ha causado víctimas.

Por su parte, el Ejército israelí ha indicado en un comunicado que sus fuerzas llevaron a cabo durante la madrugada una "operación selectiva" en las Granjas de Shebaa, ocupada por Israel y reclamada por Líbano y Siria, para "destruir múltiples posiciones usadas previamente por Hezbolá".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.