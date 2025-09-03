Agencias

Mapfre eleva su ratio de solvencia al 208,7% al cierre del primer semestre

Por Newsroom Infobae

El ratio de solvencia II de Mapfre se situó en el 208,7% a cierre del primer semestre del año, por encima del que presentaba a finales del primer trimestre (205,6%) y del contabilizado a cierre de 2024 (207,4%) según ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos propios admisibles alcanzaron los 10.290 millones de euros al finalizar junio, de los cuales el 84% son fondos de elevada calidad (Nivel 1).

Mapfre considera "muy confortable" la situación de solvencia al contar con un ratio por encima del punto medio del rango de 175%-225% fijado por su consejo de administración.

La aseguradora afirma que el ratio mantiene una "gran solidez y estabilidad", apoyado en una "alta diversificación" así como en "estrictas" políticas de inversión y de gestión de activos y pasivos.

