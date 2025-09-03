Manuela Velasco desvela qué le pareció el gesto de Terelu Campos a su tía Concha

Manuela Velasco se ha dejado ver este miércoles, 3 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria presentando la nueva serie de Telecinco, 'La agencia', y allí se ha emocionado al hablar de su tía, la recordada Concha Velasco.

Tras el debut de Terelu Campos como actriz en el teatro de Valladolid, donde recordó con cariño a 'La chica yeye', Manuela ha asegurado que le pareció: "muy bonito" ese gesto por parte de la presentadora de televisión y, además, ha confesado que cada vez que actúa "recibo tanto del público de cada ciudad como del personal del teatro buenos recuerdos siempre".

La actriz ha desvelado que le hubiese encantado "haber hecho teatro con ella porque es verdad que yo creo que toda mi vocación parte fundamentalmente de ir a verla al teatro cuando era pequeña y estar ahí las dos funciones, y ver el mundo de los camerinos y fascinarme con lo que veía en el escenario y detrás".

Inmersa en su nuevo proyecto, Manuela solo tiene buenas palabras para su compañero de reparto, Javier Gutiérrez, en esta nueva serie de Telecinco: "Estar trabajando con alguien tan grande como Javi Gutiérrez, con esa trayectoria que tiene y todo ese trabajo, y todas las pelis y las series que hace, y que sea el mejor compañero que te puedes encontrar, que llega todos los días a trabajar con buen humor, con ganas de jugar, de interpretar, de improvisar... que conoce a todo el mundo del equipo, que a todo el mundo saluda, de todo el mundo se preocupa, de verdad que le hace la vida más fácil y más bonita a la gente".