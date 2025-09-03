Manu Tenorio se abre en canal tras superar su depresión: "Ha sido muy complicado a nivel personal"

Tras uno de los años más complicados de su vida, en los que a su polémica con los inquiokupas de su casa de Sanlúcar de Barrameda se han sumado los insistentes rumores de crisis con Silvia Casas -con la que se casó en 2008 y con la que tiene un hijo en común, Pedro- Manu Tenorio afronta el inicio de curso con un nuevo e ilusionante proyecto. Ya que como ha revelado este martes en el FestVal de Vitoria, es uno de los concursantes de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', talent que Mediaset estrenará en unos días y en el que competirá contra Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Matías Roure, o Aless Gibaja entre otros, por ver quién es el que mejor se mueve sobre la pista de baile.

"Sobre todo lo que voy a hacer es luchar contra ese pequeño enemigo saboteador, que muchas veces tenemos dentro, que nos dice qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Yo siempre, sí, yo siempre me ha bloqueado mucho el tema del baile, desde hace años, desde 'Operación Triunfo' siempre he dado por hecho de que yo no sabía bailar y siempre ese sentimiento me ha autosaboteado mucho porque muchas veces el peor enemigo lo llevamos dentro. Y ahora he querido plantarle cara con esta oportunidad" ha expresado ilusionado con este reto tan exigente.

Como confiesa, "ha sido un año un poquito raro a nivel personal y creo que yo me merecía ser feliz, me merecía disfrutar, también creo que mi familia se merece también ver la mejor versión de mí mismo, y esa versión, la mejor versión de Manu Tenorio, yo voy a luchar por encontrarla en 'Bailando con las Estrellas".

"Sobre todo a nivel personal ha sido muy complicado, ¿no? Yo he atravesado, incluso a nivel de salud mental, he estado con una depresión muy fea. Sí, con una depresión muy fea, no estaba en mi mejor momento, ha durado más de la cuenta" ha reconocido a corazón abierto, reconociendo que "precisamente eso ha sido uno de los detonantes para que yo diera el paso para participar en este programa".

"Quiero transmitir luz y color, y buen rollo y esfuerzo, y trabajo y diversión que es mi trabajo" asegura, dejando claro que lo peor ha pasado y ya ha superado su depresión. Y eso que como confiesa, "cuesta mucho verbalizarlo. Tú no puedes dar por hecho que si estás triste, si no te quieres levantar de la cama, si te hablan en tu casa y sin ser tu voluntad, ¿no? Te sientes que quieres escapar, que quieres huir, que no sales de ese agujero, tú no puedes pretender ni esconderlo ni asumir que esto es normal, ¿no?". "Es importante verbalizarlo. Tenemos que tener muy presente que somos mucho más frágiles de lo que nos creemos. Y la fragilidad no es mala, es muy bonita" apunta.

En su caso, su mujer y su hijo han sido "elementos básicos" para "atravesar ese tunel", ya que a pesar de lo que se ha especulado en los últimos meses, nada hay de cierto en su crisis con Silvia: "Me han separado unas cuantas veces este año, pero parte del tratamiento pasaba por ignorar a gente absurda y comentarios sin sentido. He tenido paparazzi todo el verano detrás mío, pero curiosamente, oye, pues mira, me han visto siempre con la misma". "Evidentemente las parejas, pues, atravesamos épocas. Y ahí, precisamente, es donde se demuestra la verdad de las cosas" sentencia.

Además, Manu se ha pronunciado sobre la faceta de cantante de Sergio Ramos tras lanzar su hit 'Cibeles'. "Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo no he escuchado la canción francamente, pero bueno, me consta que a Sergio Ramos de toda la vida siempre le ha gustado muchísimo la música, y aparte que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé gana" ha zanjado.