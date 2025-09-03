Macron confirma que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este miércoles ante su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania "el día de la firma del acuerdo de paz" entre Kiev y Moscú.

"Estamos dispuestos, nosotros, los europeos, a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día en que se firme (el acuerdo) de paz", ha dicho Macron, al recibir a Zelenski en el Elíseo, un día antes de la reunión de líderes europeos en París, en la que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Macron, que ha asegurado que este "es el compromiso" que los países europeos asumieron durante su viaje a Washington, ha declarado que los detalles de las garantías son --ya "preparadas, documentadas y confirmadas"-- son "extremadamente confidenciales".

"Estamos listos para una paz sólida y sostenible para Ucrania y para los europeos. La cuestión ahora es conocer la sinceridad de Rusia y sus compromisos posteriores a cuando propuso la paz a Estados Unidos", ha manifestado el jefe de Estado francés en declaraciones a la prensa.

Por su parte, Zelenski ha agradecido el papel de Francia en este sentido, si bien ha lamentado que no haya "ninguna señal de Rusia de que realmente quiera poner fin a esta guerra". Sin embargo, ha dicho que está seguro de que la unión de los países europeos y los estadounidenses "ayudará a fortalecer la presión sobre Rusia para que avance hacia una solución diplomática".