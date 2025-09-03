Agencias

Los grandes almacenes Macy's ganan 74,5 millones de euros en su segundo trimestre fiscal, un 42% menos

Por Newsroom Infobae

La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's obtuvo un beneficio neto de 87 millones de dólares (74,5 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 2 de agosto, lo que equivale a una disminución del 42% sobre lo registrado doce meses atrás.

La cifra de negocio alcanzó los 4.999 millones de dólares (4.282 millones de euros), un 1,9% menos. De esta cantidad, 4.812 millones de dólares (4.122 millones de euros) correspondieron a las ventas efectuadas, mientras que el resto tuvo otra procedencia.

Macy's incurrió en unos gastos totales, entre costes de actividad, venta, generales o administración, que se situaron en los 4.850 millones de dólares (4.154 millones de euros), un 0,5% menos.

Ya en el acumulado semestral, las ganancias fueron de 124 millones de dólares (106,2 millones de euros), un 41,5% menos. Después, los ingresos cayeron un 3%, hasta los 9.791 millones de dólares (8.386 millones de euros).

"Logramos unos resultados mejores de lo esperado en términos de ingresos y beneficios durante el segundo trimestre gracias a un impulso aportado por el mayor crecimiento de las ventas comparables en doce trimestres, lo que refleja el sólido rendimiento de las 125 tiendas Macy's Reimagine, Bloomingdale's y Bluemercury", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Macy's, Tony Spring.

De cara a 2025, Macy's ha mejorado previsiones y ahora pronostica que las ventas cierren entre los 21.150 y 21.450 millones de dólares (18.116 y 18.373 millones de euros), al tiempo que su expectativa de beneficio ajustado por acción diluida estaría entre los 1,70 y 2,05 dólares (1,46 y 1,76 euros).

