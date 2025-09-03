Los empleos vacantes en Estados Unidos bajan en julio hasta los 7,181 millones, 176.000 puestos menos

El número de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos se situó el pasado mes de julio en 7,181 millones frente a los 7,357 millones de junio, según se desprende de los datos publicados este miércoles por el Departamento de Trabajo.

La cifra de vacantes en el séptimo mes del año se ha anotado, así, un descenso de 176.000 respecto del mes anterior, aunque también equivale a una bajada de 323.000 puestos en comparativa interanual.

Los empleos vacantes en el sector privado cayeron hasta los 6,398 millones desde los 6,536 millones de junio, 138.000 menos, mientras que en el sector público retrocedieron en 38.000 plazas, hasta los 783.000.

Las nuevas contrataciones se elevaron en julio en 41.000 para quedarse en los 5,308 millones. Sin embargo, estas estuvieron 143.000 por debajo de los niveles registrados doce meses atrás.