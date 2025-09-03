Agencias

Las exportaciones de Colombia caen un 4,1% en julio por el retroceso en la venta de combustibles

Las ventas externas de Colombia se situaron en los 4.429 millones de dólares (3.798 millones de euros) en julio, una cifra que supone una caída del 4,1% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados este miércoles por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El resultado responde principalmente a la disminución del 25,6% en las exportaciones del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. Esta división de productos participó con un 39,1% en el valor de la mercancía total.

Además, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas representó un 28,2% en el valor total de las exportaciones, mientras que las manufacturas participaron con un 23,8% y el resto de sectores con un 8,9%.

Solo en julio, se exportaron 13,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una disminución de 0,8% frente a julio del año anterior.

