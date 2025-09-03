Las autoridades de Gaza acusan a Israel de un "genocidio educativo" en el marco de su ofensiva en la Franja

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han acusado este miércoles a Israel de cometer un "genocidio educativo" en el enclave y han manifestado que "la práctica totalidad" de la infraestructura educativa ha sido destruida por los ataques israelíes, que han dejado a 785.000 estudiantes privados de sus clases.

"Por tercer año consecutivo, la ocupación israelí ha privado al pueblo palestino de Gaza del inicio de un nuevo año escolar, un crimen sistemático que equivale a un genocidio cultural y educativo que afecta a más de 785.000 estudiantes y 25.000 profesores por la educación generalizada de infraestructura educativa", ha dicho la oficina de prensa de las autoridades del enclave costero.

Así, ha apuntado que "los daños causados por la ocupación y su agresión ha afectado a más del 95 por ciento de las escuelas de la Franja, con más del 80 por ciento necesitando reconstrucción o rehabilitación a gran escala". "Un total de 662 edificios escolares, cerca del 80 por ciento del total, han sido directamente alcanzados", ha relatado.

"Las autoridades de ocupación han destruido completamente 163 escuelas, universidades e instituciones educativas, mientras que 388 instituciones educativas han sufrido daños parciales", ha puntualizado, al tiempo que ha incidido en que "el 70 por ciento de las escuelas usadas como refugios han sufrido daños, con las gobernaciones de Norte de Gaza y Rafá como las más afectadas, con un 95 por ciento de los daños totales".

Por otra parte, ha cifrado en 13.500 los estudiantes "martirizados" en "horribles masacres" por parte del Ejército, a los que se suman 830 "profesores y trabajadores educativos, así como 193 científicos, académicos e investigadores". "Estos ataques sistemáticos violan el derecho de generaciones a una educación y supone una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario", ha lamentado.

"Los crímenes sistemáticos del Ejército de ocupación israelí representan una destrucción deliberada de los pilares civiles básicos y requieren una acción seria, urgente, decisiva y activa por parte de la comunidad internacional (...) para detener este crimen y hacer que los responsables rinden cuentas tras ser llevados ante la justicia", ha zanjado la oficina de prensa de las autoridades gazatíes.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos y más de 160.000 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.