La canadiense WestJet compra 67 aviones Boeing para ampliar su flota

WestJet y Boeing han anunciado este miércoles un acuerdo para la compra de 60 aviones 737-10 y siete unicades 787-9, junto con opciones de 25 más del primer modelo y cuatro más del segundo, según un comunicado del fabricante.

"Estos aviones, altamente eficientes y cómodos, son fundamentales para el crecimiento y la renovación de nuestra flota, y también mejorarán significativamente nuestro consumo de combustible", ha destacado el CEO de la aerolínea, Alexis von Hoensbroech.

La compañía opera tanto el 787 Dreamliner como el 737 MAX en sus rutas de largo recorrido y, con este pedido, ampliará su flota de siete 787-9 que conectan a los canadienses con destinos en Europa, Asia y América Latina.

En palabras la presidenta y directora ejecutiva de Aviones Comerciales de Boeing, Stephanie Pope, el fabricante se ha mostrado "honrado" de que WestJet haya vuelto a depositar su confianza con una importante inversión que "se suma a nuestras tres décadas de colaboración y consolida su flota para las próximas décadas".

