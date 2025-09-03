Kiko Rivera vuelve un día más al domicilio familiar para ver a Irene Rosales y sus hijas

Kiko Rivera e Irene Rosales están cumpliendo punto por punto lo que anunciaron en sus respectivos comunicados confirmando su separación en redes sociales. Y es que a pesar del aluvión de informaciones que han surgido en los últimos días sobre su ruptura, la pareja hace oídos sordos a la polémica y presumen de su cordialidad tras tomar la decisión de emprender caminos separados después de 11 años juntos y dos hijas en común, dejando claro que al margen de su relación sentimental, continúan siendo una familia y pensando en el bienestar de las pequeñas Ana (9) y Carlota (7).

Y cuando se cumple una semana desde que salió a la luz su separación, Kiko ha decidido dar la cara para reivindicarse como padre, ya que aunque no está siendo un momento fácil -ya que habría sido ella la que habría tomado la decisión al no aguantar más sus ausencias y sus problemas en la convivencia- quiere que sus niñas se adapten poco a poco a su nueva vida sin papá en casa.

De ahí que por segundo día consecutivo -y tras disfrutar del fin de semana en un hotel en Huelva con sus hijas por primera vez sin Irene- el hijo de Isabel Pantoja haya vuelto a la casa familiar para pasar un rato con Ana y Carlota y reencontrarse con su todavía mujer mientras se insiste en que los papeles del divorcio están preparados y su firma sería inminente.

Horas después de eliminar de un plumazo todas sus publicaciones en redes sociales, borrando así drásticamente su pasado para empezar de cero también en Instagram tras su separación, Kiko ha llegado en moto al que era su hogar hasta hace una semana en moto, muy serio y accediendo directamente al garaje sin revelar cómo se encuentra y qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo sobre su ruptura con la sevillana.