Kiko Rivera se deja ver más tranquilo tras el escándalo de la portada de Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales siguen en el foco mediático después de que la semana pasada la revista Semana anunciara su separación. Tras una semana de silencio, los dos protagonistas se han dejado ver de nuevo ante las cámaras visiblemente nerviosos... ¿por qué?

Este miércoles, 3 de septiembre, la revista Lecturas hacía un repaso de todas las dificultades que Irene había atravesado en su relación con el dj y lo llevaba a portada... algo que ha provocado el caos en la todavía familia.

La influencer se dejaba ver esta mañana muy nerviosa saliendo del domicilio familiar y explotaba al borde de las lágrimas ante las cámaras: "No! ¡Es muy injusto que se haya hecho como si yo estuviese dando una exclusiva cuando es totalmente mentira! ¡Es muy injusto! Estoy muy enfadada porque es muy injusto, porque no he dicho ni una sola palabra. Atiendo a los medios siempre de la mejor manera posible y con la mayor educación, para que me saquen una portada como si yo hubiese hecho una exclusiva".

Por su parte, Kiko también ha reaparecido ante las cámaras tras esta portada, lo hacía llegando a la casa y guardando silencio cuando se le preguntaba por esta sorprendente portada.

Horas más tarde, el hijo de Isabel Pantoja más tranquilo se ha dejado ver junto a una de sus hijas caminando por las calles de Castilleja de la Puebla. Más desahogado tras el escándalo de esta mañana, el dj parece que ha preferido centrarse en sus hijas y evitar hacer cualquier tipo de declaración.