Juan Urquijo guarda silencio sobre las razones de su ruptura con Irene Urdangarín

Irene Urdangarín y Juan Urquijo retoman sus vidas por separado tras su inesperada ruptura sin llegar a celebrar su segundo aniversario de relación. Aunque fue a principios de verano cuando la pareja decidió emprender caminos separados tras unos meses complicados en los que pesaron demasiado la distancia -ella reside en Londres, y él en Madrid- y los diferentes momentos vitales en los que se encuentran por los 6 años de edad que les separan (la hija de la infanta Cristina (19) centrada en sus estudios universitarios de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en Oxford; y el hermano de Teresa Urquijo (25) en su trabajo en una importante empresa), su separación no trascendió hasta hace una semana.

Como ha revelado la revista '¡Hola!' en exclusiva, no fue una decisión fácil, pero sí necesaria porque están convencidos de que es lo mejor para ambos. Siguen siendo los mejores amigos y, aunque en este momento no se plantean una reconciliación, la puerta no está cerrada para un futuro, ya que su cariño permanece intacto a pesar de su ruptura.

La mejor medicina para el 'desamor', en su caso, retomar sus vidas con ilusión y sin perder la sonrisa. Irene ya ha regresado a Reino Unido para iniciar el curso universitario, y Juan se refugia en su familia -está encantado con su sobrino Lucas, hijo de Teresa y José Luis Martínez-Almeida, del que además de tío es su padrino- y en sus amigos, con los que ha asistido este martes a la corrida de José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado en la localidad madrileña de Colmenar Viejo.

Con la discreción que siempre le la caracterizado, el exnovio de la nieta del Rey Juan Carlos ha esquivado las preguntas de la prensa con educación y una sonrisa, haciendo aspavientos con al mano para dejar claro que no va a pronunciarse sobre los motivos de su ruptura ni sobre una posible segunda oportunidad en un futuro.

Apurando el paso para acceder a la plaza y escapar de las cámaras, Juan tampoco ha revelado cómo se encuentra su hermana tras convertirse en madre, ni cómo está su sobrino Lucas -de dos meses- en los que se está apoyando en esta nueva etapa de soltería tras casi dos años de amor con Irene.