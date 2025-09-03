Joaquín y Susana Saborido se sinceran: de la clave de su éxito como pareja, a con quiénes harían un trío

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han tenido un martes especialmente intenso. Por la mañana, la popular pareja ha acaparado todos los flashes en el FestVal de Vitoria, al que han acudido para presentar su nuevo programa en Atresmedia, 'Emparejados', y, horas después, visitaban 'El Hormiguero' para promocionar el magazine en el que pondrán a prueba -con entrevistas, juegos y preguntas de lo más 'picantes'- a diferentes rostros conocidos, como Bertín Osborne o Victoria Federica.

Derrochando amor y felicidad y confirmando que continúan siendo una de las parejas más estables del panorama nacional a pesar de la polémica que protagonizaron hace unos meses cuando la creadora de contenido para adultos Claudia Bavel sacó a la luz los mensajes que supuestamente le habría escrito el exfutbolista para tener un encuentro en Barcelona, la leyenda del Betis ha revelado en su paso por el festival de televisión la clave del éxito de su matrimonio.

"Hay conexión. Con sus altibajos y sus cosas pero la hay. Somos felices, que es lo más bonito" ha confesado. "Sí, la conexión que tenemos. Nosotros estamos bien por 200 voltajes, no hay término medio. Al final la conexión que se tiene después de tantos años yo creo que es simple y sencilla. Simplemente es quererse, ser feliz. Yo quiero vivir a gusto y al final somos una familia tranquila" ha corroborado Susana con una sonrisa.

"Es que ¿sabéis lo que pasa? Que nosotros, aparte de trabajar juntos, en nuestra vida siempre estamos juntos. Entonces, yo como me lo paso tan bien con mi marido, y mi marido creo que se lo pasa igual de bien conmigo, pues..." ha añadido, desvelando que lo bien que se llevan es fundamental para seguir tan enamorados después de más de 20 años juntos y dos hijas en común.

JOAQUÍN Y SUSANA SE PONEN 'PICANTES' EN EL HORMIGUERO

Horas después, el del Betis y su mujer se han sentado en el plató de 'El Hormiguero' y, en una divertida entrevista que refleja su buen rollo con Pablo Motos no han dudado en responder a las preguntas íntimas que les ha hecho el presentador siguiendo la misma dinámica que su programa 'Emparejados'.

Y además de contar que en ocasiones duermen separados por los ronquidos de Susana, que ambos comparten su pasión por la moda, y que cuando salen a comer o cenar fuera tienen que pedir dos postres porque la andaluza "es ladrona de tarta de manzana o de tarta de queso', han respondido cómo es su vida sexual cuando Motos les ha preguntado "cuántas veces lo hacéis al día".

"Todo el mundo lo hace todos los días, no me lo creo. Si lo haces es una a la semana y.." ha expresado entre risas la mujer de Joaquín, mientras el exjugador ha apuntado de broma: "Y si se acuerda que tiene marido... Ahora llevamos una racha buena".

Además, han confesado con quién harían un trío. En el caso de la leyenda del Betis, "con Jennifer López"; y en el de Susana, con "Brad Pitt, Ben Affleck o Jason Momoa". "Ese solo tiene pelo" ha exclamado el exfutbolista con una carcajada.