JBL pone la música en las fiestas y en las excursiones con los nuevos PartyBox 720 y JBL Grip

JBL pretende ser el centro de atención de cualquier fiesta con el nuevo altavoz PartyBox 720 y su potencia de 800W y acompañar a los usuarios en sus actividades al aire libre con el altavoz portátil JBL Grip y los auriculares JBL TUNE.

PartyBox 720 es un altavoz portátil que puede trasladarse del interior al exterior con ayuda de sus ruedas y su asa ergonómica, que ofrece iluminación envolvente, con luces estrelladas y efectos estroboscópicos, en sincronización con la música.

Este altavoz ofrece una potencia de salida de 800W y se compone de dos 'woofers' de 9 pulgadas y dos 'tweeters' de cúpula de 30mm para unos graves limpios y profundos y unos agudos cristalinos, que potencia la tecnología de procesamiento inteligente AI Sound Boost.

Su diseño lo hace resistente a las salpicaduras de agua, con una certificación IPX4, y su batería ofrece hasta hasta 15 horas de reproducción, aunque con el sistema de carga rápida, con diez minutos de carga se puede continuar la fiesta dos horas más.

Es compatible con el sistema Auracast para emparejar varios altavoces, y cuenta con dos entradas XLR que permiten incorporar un micrófono, una guitarra o una consola de DJ.

Por su parte, JBL Grip es un altavoz portátil de diseño vertical que puede engancharse en mochilas, bicicletas o cualquier otro lugar con su gancho cuerda integrado, y que resiste el agua y el polvo con la certificación IP68.

JBL Grip ofrece una potencia de salida de 16W, sonido preciso con la tecnología JBL Pro Sound y graves potentes y profundos sin distorsiones con AI Sound Boost. También es compatible con Auracast y su batería permite hasta doce horas de reproducción.

La compañía tecnológica también ha presentado los auriculares JBL Tune 780NC y Tune 680NC, con cancelación adaptativa de ruido y la tecnología de audio espacial JBL Spatial Sound; así como los JBL Tune 730BT y Tune 530BT, que ofrecen un sonido potente para el día a día con la tecnología JBL Pure Bass Sound.

ALTAVOCES DE DISEÑO PARA EL HOGAR

Las novedades de sonido siguen con Harman Kardon, que ha presentado Aura Studio 5, un altavoz envolvente que proyecta luz para crear un ambiente de relajación en el hogar a partir de cinco temas inspirados en la naturaleza: Océano, Aurora, Flor, Amanecer y Chimenea.

Ofrece un rendimiento del sonido destacado con sus seis 'drivers' de rango completo, un 'subwoofer' dedicado y, como novedad en esta generación, un 'tweeter' sintonizado con precisión para una mayor claridad.

Por su parte, SoundSticks 5 es un sistema de altavoces con acabados blanco transparente o negro con efecto cristal ahumado, que ofrece un sistema de iluminación ambiental con cinco pre-ajustes de luz dinámica.

Este sistema ofrece un rendimiento acústico mejorado, con 'tweeters' integrados en cada altavoz satélite para un diseño acústico de tres vías. Cuenta con un 'subwoofer' orientado hacia abajo que ofrece graves potentes y precisos, mientras que los 'tweeters' de doble cúpula y los altavoces de rango medio destacan la voz y los instrumentos.