Israel intercepta un misil lanzado por los hutíes desde Yemen

El Ejército de Israel ha afirmado este miércoles haber derribado un misil lanzado desde Yemen, tras lo que los rebeldes hutíes, que han llevado a cabo ataques contra Israel y han prometido "vengarse" tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo perpetrado la semana pasada por Israel contra la capital, Saná, han reivindicado la autoría del ataque.

"Tras las alertas activadas en varias partes del país, ha sido interceptado un misil lanzado desde Yemen", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado, minutos después de afirmar que había detectado un "lanzamiento" desde el país asiático. "Las alertas fueron activadas en línea con las políticas en vigor", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha asegurado que los rebeldes han lanzado una operación "cualitativa" contra "objetivos enemigos sensibles" en Tel Aviv, al tiempo que ha detallado que el grupo habría lanzado "dos misiles balísticos" contra territorio de Israel.

"La operación ha logrado exitosamente sus objetivos, gracias a Dios, y ha provocado que millones de sionistas usurpadores corrieran a sus refugios y la suspensión de las operaciones aeroportuarias", ha dicho en un comunicado, en que que ha resaltado que se trata de una respuesta al "genocidio" de Israel contra la Franja de Gaza y su reciente bombardeo contra Saná.

En este sentido, Sari ha incidido en que "el enemigo israelí no disfrutará de seguridad y estabilidad" y en que sus ataques contra territorio israelí "continuarán a un ritmo crecientes durante el próximo periodo", tal y como ha recogido la agencia yemení de noticias SABA, vinculada al grupo.

El suceso tiene lugar un día después de que los hutíes reivindicaran la autoría del lanzamiento de drones contra Israel y un ataque contra un buque en el mar Rojo, sin que las autoridades israelíes se pronunciaran sobre posibles daños o víctimas. El grupo confirmó recientemente la muerte del primer ministro 'de facto' de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y otros once altos cargos, incluidos nueve ministros, en el citado bombardeo israelí contra Saná.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.